Vigili del fuoco in azione Rimosse le parti pericolanti lungo Corso Matteotti

JESI - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in Corso Matteotti per parti pericolanti. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato sia i coppi che le facciate di alcuni stabili rimuovendo le parti di immediato pericolo, non si segnalano persone coinvolte.