ANCONA Città in lutto per la morte di Bruno Galdenzi, lo storico parrucchiere che nel suo salone Bruno Hair Stylist, in corso Garibaldi, ha acconciato buona parte delle signore anconetane. L’artista del capello è morto ieri all’età di 85 anni, dopo una vita dedicata al suo lavoro. Classe 1938, era il secondogenito di cinque tra fratelli e sorelle ed era nato a San Giorgio di Pesaro.



I primi passi



Aveva iniziato a lavorare già all’età di 14 anni, facendo prima il meccanico, poi il muratore. Poi sua sorella maggiore Marta aprì nel centro di Mondavio - dove allora viveva la famiglia Galdenzi - una parrucchieria, e lì Bruno mosse i suoi primi passi nel mondo delle acconciature, mostrando subito interesse ed attitudine per quel lavoro. Tanto da decidere di trasferirsi ad Ancona per studiare e formarsi alla scuola di Aris, l’Accademia professionale acconciatura per signore, dove conobbe sua moglie Anna. Qui fece il salto di qualità, passando addirittura dal ruolo di allievo a quello di maestro. Ma era solo l’inizio: in seguito diventò anche tecnico istruttore per l’Oréal e riuscì ad aprire un suo negozio a Città di Castello. Ma casa sua era nel frattempo diventata Ancona e qui farà ritorno per aprire un salone prima in via Villafranca e poi quello di corso Garibaldi che lo ha reso famoso in città e non solo.

Il Pettine d'Oro

Tantissimi i riconoscimenti ottenuti durante la sua lunga carriera, tra i quali c’è il Pettine d’Oro. Nel 1996 diventa anche Cavaliere del Lavoro e nel 2013 la Camera di Commercio di Ancona gli conferisce il Premio alla fedeltà al lavoro e al progresso economico. La camera ardente è prevista alla Casa funeraria dorica Mangialardo oggi dalle 15 alle 18,30 e domani dalle 10,30 alle 18,30. Il funerale sarà invece lunedì alle 10 nella chiesa Santa Maria dei Servi. I segreti del mestiere e il know how ottenuti nel tempo li ha trasmessi a sua figlia Mauda, con la quale ha trasformato il salone in Bruno & Mauda Galdenzi Hair Stylist. Un passaggio di testimone che terrà vivo il ricordo dell’artista del capello che ha acconciato tutta Ancona.