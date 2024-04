CIVITANOVA «Questo corso è una grande opportunità. Ho la passione per le scarpe fin da ragazzina e vedo un futuro in questo settore. Da dipendente, e perché no, anche da imprenditrice». Vanessa Pennacchia, 28 anni, è una delle 15 persone che lunedì 8 aprile inizierà a frequentare il corso di formazione per addetto alla produzione in serie di calzature di alta manifattura.

Il corso

Il corso da 600 ore, finanziato dalla Regione Marche e patrocinato dal comune di Civitanova, sarà il primo organizzato dall’Ente Formativo Calzaturiero delle Marche (Efc Marche), il nuovo centro di formazione creato nei pressi del calzaturificio Valmor. Uno spazio completamente ristrutturato e adibito alla formazione, che ospita tutti i macchinari necessari per la produzione calzaturiera. Alla realizzazione di questo spazio hanno contribuito 16 imprese, in prevalenza locali. Il centro è stato inaugurato ieri mattina da chi l’ha creato e voluto: Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind-Holding Moda; Mauro Finocchi e Fiorella Torresi che guidano il calzaturificio Valmor (controllato da Holding Moda); Stefano Aguzzi, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Marche; Massimo Rocchi, dirigente regionale e Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche.

«Efc Marche nasce con l’obiettivo di supportare aziende, brand e imprese nazionali e internazionali attraverso la formazione di risorse specializzate nell’eccellenza manifatturiera della calzatura, patrimonio intangibile del distretto marchigiano e del made in Italy», afferma Rovere, sottolineando come «la crescita di aziende e settore passi inevitabilmente per la formazione. Essere qua vuol dire investire nel territorio. Vogliamo appassionare le persone. È questa la sfida, saper raccontare la bellezza di questo mestiere». Aguzzi ha rimarcato come l’efficacia della formazione passi dall’ascolto delle esigenze delle imprese, «altrimenti formiamo bravi disoccupati». E spera che questa iniziativa sia presa ad esempio da altre realtà del distretto moda marchigiano. Soddisfatto Ciarapica «perché è un vanto per Civitanova ospitare il primo ente formativo delle Marche accreditato per la calzatura». Il primo cittadino ritiene che l’arrivo delle griffe nel territorio sia motivo di orgoglio, con le istituzioni chiamate a dare risposte veloci. Concetto espresso anche dal dirigente Rocchi. Nel corso di una breve cerimonia, alla presenza dell’arcivescovo di Fermo Mons. Rocco Pennacchio, gli iscritti al corso hanno ricevuto il camice da lavoro che indosseranno lunedì. Questo primo corso è rivolto ai residenti delle Marche, giovani ma anche gli over 50. Prevede momenti di teoria in aula alternati a lezioni pratiche nei laboratori, con focus specifici su orlatura, montaggio, finissaggio e controllo qualità. Almeno il 51% dei diplomati verrà assunto all'interno di Holding Moda.

«Le figure che formeremo non saranno solo a beneficio del nostro gruppo ma anche per le aziende calzaturiere del territorio, griffe comprese» ha sottolineato Rovere. Le materie prime utilizzate durante i corsi saranno provenienti da scarti di lavorazioni di pelle e fodere, mentre le calzature realizzate verranno donate alla Caritas diocesana. A settembre partiranno altri due corsi per 15 persone ognuno.