JESI - Servono 275mila euro per mettere a nuovo l’impianto termico del palasport Ezio Triccoli, rinnovandolo per rimediare ai sempre più frequenti malfunzionamenti e rendendolo più efficiente alla luce peraltro di costi in forte aumento.

Di poche settimane fa l’allarme lanciato dal Comitato territoriale Uisp che ha in gestione l’impianto, di proprietà comunale, e che aveva paventato in prospettiva anche il rischio di dovere chiudere la struttura o comunque limitarne fortemente l’apertura per l’impennata delle spese.

La previsione



È proprio sotto questi aspetti che occorre intervenire: l’amministrazione inserirà nel Piano delle opere pubbliche la previsione di interventi di manutenzione straordinaria sulla centrale termica del PalaTriccoli, con la sostituzione del generatore di calore e il rifacimento della copertura della centrale termica. Un piano da 275mila euro, di cui la Giunta ha approvato la scheda di fattibilità in vista della ricerca delle risorse. Occorrono in primo luogo generatore di calore e elettropompe nuovi. Investimenti necessari «sia per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo in considerazione delle importanti manifestazioni di livello agonistico che sono programmate – spiegano gli uffici - sia per effettuare un upgrading della struttura con indubbi benefici anche in termini di risparmio energetico».

Il gestore Uisp è arrivato a segnalare: «Bollette da 12 mila euro per mesi in cui, l’anno prima, se ne spendevano 4mila. La tendenza dei rincari che va avanti da circa 2 anni ha raggiunto l’apice nell’ultimo, con costi nel lungo periodo aumentati di 4-5 volte. Un aggravio insostenibile e che potrebbe mettere a rischio nel futuro prossimo la stessa possibilità di continuare a tenere aperto e a mettere a disposizione l’impianto, peraltro dotato di strumenti ormai datati». E infatti nel corso degli ultimi due anni i generatori di calore del Palasport hanno presentato frequenti malfunzionamenti, «tanto che al momento –evidenziano gli uffici - ne risulta funzionante in maniera pressoché continuativa soltanto uno mentre gli altri due non risultano riparabili per irreperibilità di pezzi di ricambio». Anche il solo generatore in funzione «recentemente è andato in blocco provocando notevoli disservizi all’utenza».



La vetustà



E restando l’unico a disposizione «non garantisce continuità nel servizio e, data la vetustà del sistema, è probabile che in caso di guasto sia impossibile la riparazione per le stesse motivazioni degli altri generatori con conseguenti disagi e danni per le società sportive a causa dell’inutilizzabilità dell’impianto sportivo anche per le competizioni che vi si svolgono». Ma non solo nuovi generatori di calore con modelli performanti a condensazione di ultima generazione. Serve anche la manutenzione straordinaria della copertura della centrale termica con rifacimento di impermeabilizzazione e pavimentazione. Quest’ultima «da tempo presenta problemi di infiltrazioni».

Gli interventi di manutenzione e di ripristino della impermeabilizzazione non sono riusciti a risolverli per la vetustà di una struttura che «ormai richiede un intervento risolutivo al fine di preservare le condizioni di sicurezza del solaio di copertura e delle apparecchiature che si intende sostituire».