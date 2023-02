Impianto agri-fotovoltaico grande come 10 campi da calcio a Sant'Angelo in Vado: la Regione si schiera per il no

SANT'ANGELO IN VADO - Impianto agri-fotovoltaico grande come 10 campi da calcio a Ca' Rinalduccio di Sant'Angelo in Vado: sonoro "no", all'unanimità, nella mozione approvata dal Consiglio regionale che impegna la giunta ad esprimere contrarietà e sollecitare i parlamentari in questo senso, dopo la richiesta di una multinazionale tedesca nel campo delle energie rinnovabili per la realizzare l'impianto agri-fotovoltaico da 7 megawatt in territorio comunale di Sant'Angelo in Vado. L'espressione di «contrarietà all'impianto agri-fotovoltaico a tutela della comunità vadese - è stata sollecitata - per preservare il territorio, l'ecosistema agro-ambientale ed il valore turistico della zona».

Tutti contro

La mozione è a firma del consigliere Giacomo Rossi (Civici Marche). In questa ha trovato spazio anche la proposta di mozione del gruppo Lega con consenso unanime dall'Aula. Al voto favorevole sulla mozione, si è aggiunto quello su un altro atto di indirizzo sottoscritto dai consiglieri Pd, dalla consigliera Ruggeri (M5s) e da Luca Santarelli (Rinasci Marche) per una tutela più generale del suolo agricolo dall'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di contrarietà alla richiesta di realizzazione di due impianti nel Comune di Montecalvo in Foglia». Andrea Biancani (Pd) ha ricordato la differenza tra l'autorizzazione (questione tecnica), e «cosa scrivere nel decreto, che è una scelta politica». Per questo - ha ribadito - bisogna chiamare i rappresentanti del territorio in Parlamento: «Il tema è politico, le linee guida sull'agrivoltaico sono già uscite, si sta aspettando solo quelle sul fotovoltaico: l'agrivoltaico si fa dappertutto, terreni agricoli o non agricoli. Serve un'azione forte di chi governa insieme all'opposizione».