FERMO Partiti ieri mattina nei pressi della Provincia i lavori per la nuova palestra del polo scolastico. Un investimento di oltre 2 milioni e 600mila euro finanziati con fondi Pnrr. Nel polo scolastico hanno attualmente sede il Liceo artistico Preziotti, la parte dei Geometri dell’Istituto tecnico economico tecnologico Carducci-Galilei e alcune classi del Montani.

La palestra nei pressi nel piazzale antistante l’accesso nord dell’ente. Sarà del tipo B1, con tutte le caratteristiche e relative dimensioni per gli impianti sportivi agonistici così come da normativa prevista per l’edilizia scolastica. La superficie totale della nuova struttura si estenderà per complessivi 1.016,8 metri quadrati, campo di gioco compreso, e verrà omologata dal Coni per basket, calcio a 5 e pallavolo.

Il nodo

Nella stessa zona in futuro dovrà anche sorgere la nuova sede del Liceo classico. «Da poco i progettisti incaricati - dice il presidente della Provincia Michele Ortenzi - hanno consegnato il progetto definitivo. Gli uffici lo stanno verificando e a breve dovranno chiedere alcune modifiche. Appena pronto bisognerà incontrare l’Usr Marche per l’adeguamento dell’importo totale. Ricordo che l’attuale importo è stato accordato con il prezziario sisma 2020, la progettazione realizzata con il prezziario 2023. Parliamo di oltre il 50% di differenza tra i due».

Sotto esame anche i lavori per la vecchia sede in centro dove i lavori non sono invece ancora partiti. Come mai? «Per il tetto - ricorda Ortenzi - non sono ancora iniziate le opere per problemi logistici dovuti al posizionanti della gru. A breve dovrebbero risolversi. Il nuovo Liceo classico, invece, verrà realizzato appunto nella zona della sede della Provincia. Attualmente c’è una cabina elettrica che dovrà essere spostata. Poco più in là, dove attualmente si parcheggia per andare in Provincia, sorgerà anche la nuova palestra il cui cantiere è scattato oggi (ieri, ndr)».

I timori

E sempre a proposito del Liceo classico, Mattia Santarelli, segretario dei Giovani democratici di Fermo, parla invece di «un destino sciagurato per il buon vecchio Annibal Caro. La situazione è grave. Tra le “gru posizionate male” e con l’ex ristorante Mario (attuale sede didattica) che a settembre deve essere liberato per lasciar posto agli studenti della Leonardo Da Vinci, seriamente chi vive quella scuola rischia di ritrovarsi senza una sede da poter occupare. Tra un tetto che gli crolla in testa e una situazione precaria, le famiglie e gli studenti (e anche molti docenti e personale Ata) semplicemente sceglieranno di non andare all’Annibal Caro, di non venire a Fermo e fare un altro Liceo».

Critiche respinte dal sindaco Paolo Calcinaro, il quale rimarca che «il Liceo classico resterà nella sede di Sant’Andrea fino a fine lavori. L’amministrazione Ortenzi, grazie anche al grande lavoro degli uffici, sta ora risolvendo situazioni rimaste sospese dal passato intercettando fondi e realizzando molti lavori di adeguamento sismico e statico proprio per il futuro del nostro sistema scolastico provinciale. E quando si fanno i lavori, con tempi ristretti voluti dalle attuali normative, si hanno situazione temporanee di allocazione degli studenti. Si hanno impalcature e si hanno gru».