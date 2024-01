Ripetuti atti di teppismo in centro a Porto San Giorgio, Daspo Willy di due anni per un giovane

PORTO SAN GIORGIO - Gang giovanili, immediata risposta della Questura con un provvedimento di divieto di accesso per due anni a tutti i pubblici esercizi e a tutti i locali di pubblico intrattenimento sul territorio dell’intera provincia fermana.

Il provvedimento, noto come Daspo Willy, firmato dal questore Luigi Di Clemente è a carico di un giovane che faceva parte del gruppetto di 5-6 persone, tutte adolescenti, autore degli atti di teppismo in centro dei giorni scorsi fra lanci di bottiglie, danni a case e auto e molestie a una viaggiatrice che si trovava in stazione. Sul posto erano subito giunti i carabinieri che hanno poi stilato il report sull’episodio. Uno dei ragazzi, inseguito dai carabinieri, è stato raggiunto nei pressi di uno chalet e al momento del fermo ha reagito pesantemente, ferendo anche un militare. Quindi era stato arrestato.