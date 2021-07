Incidenti e intemperanze da ubriaco, Daspo Willy al 50enne: due anni fuori da bar, locali e ristoranti

FERMO – Due anni a distanza da locali ed attività commerciali. È il “Daspo Willy”, emesso dal Questore di Fermo nei confronti di un cinquantenne fermano, che si era reso protagonista a più riprese, negli ultimi tempi, di episodi di ubriachezza molesta. Ieri i poliziotti della divisione anticrimine gli hanno notificato il provvedimento, che fino al 2023 gli imporrà di restare a distanza dai luoghi della sua città in cui era ormai diventato un pericolo pubblico. Non potrà stazionare né entrare in ristoranti, luoghi di somministrazione di bevande, pasticcerie, gelaterie, bar, locali da ballo, sale giochi, stabilimenti balneari. Era stato intercettato in diverse occasioni dalle pattuglie dei carabinieri, mentre guidava vetture in stato di ebbrezza, con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria e patente di guida da tempo ritirata. In alcune occasioni aveva provocato anche degli incidenti stradali.

