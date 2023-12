JESI - Nell’appartamento in zona Prato, dove erano intervenuti a seguito di un esposto e avevano rilevato la presenza anche di due cani, gli operatori della Polizia Locale hanno trovato condizioni igieniche e sanitarie di forte degrado, con escrementi in tutta la casa. Quando poi, due giorni dopo, nell’abitazione si è presentato il servizio veterinario, si è appurato che uno dei due animali aveva partorito da poche settimane.

Ma dei cuccioli non c’era traccia, né gli occupanti l’appartamento, una 56enne e un 41enne jesini, sapevano indicare dove fossero. Se non che proprio la donna, tre settimane prima, aveva chiamato la Polizia Locale per segnalare come il compagno avesse trovato in zona Moreggio dei cuccioli abbandonati e lei li avesse poi portati al canile di via Zanibelli. Circostanze che hanno convinto la Polizia Locale a denunciare i due per abbandono di cuccioli di cane e per detenzione di altri cani in condizioni incompatibili con la loro natura.



La vicenda ha preso le mosse da un esposto pervenuto alla Polizia Locale. Il controllo nell’abitazione dei due aveva riscontrato una situazione di sporcizia e degrado, specie nella stanza dove si trovava uno dei cani, ma anche nel resto della casa, spiccava la presenza di escrementi.