Jesi, si trova un nuovo contratto luce-gas senza saperne nulla: preso il truffatore che ha falsificato la firma

JESI – Mette una firma falsa (di un inconsapevole "cliente") su un contatto di fornitura di luce e gas: la Polizia scopre un 25enne napoletano, già noto per precedenti per truffa, denunciandolo alla Procura di Napoli per sostituzione di persona.

L’ennesima truffa messa in atto ai danni di un ignaro utente – un 54enne jesino – che si è visto appioppare un nuovo contratto di fornitura servizi senza capire come e perché. La vittima si è rivolta agli agenti del Commissariato che a seguito delle indagini sono riusciti a risalire al truffatore.