Rottura con fuga di gas a San Giovanni in Marignano, strada chiusa per ore

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Verso le 12.30 di oggi 6 marzo, in via Al Mare a San Giovanni in Marignano, per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco è stata rotta una tubatura del gas. Prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cattolica per evitare problemi più grossi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Tenenza di Cattolica per bloccare il traffico, in entrambe le direzioni e che al momento era molto intenso per gli operai che uscivano dalle aziende per andare a pranzo.

Per la foto si ringrazia Amato Ballante

Strada chiusa anche alle 16

Purtroppo, anche se gli operai del gas sono intervenuti prontamente per ripristinare il guasto, alle 16, il tratto tra le due rotonde della SP 17 con via Degli Olmi e Via dei Castagni era ancora chiuso al traffico e lunghe file di auto si sono create per gli operai che dovevano rientrare al lavoro.