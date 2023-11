Fuga di gas a Pantano: chiuse alcune strade, spostate tutte le auto. Individuata dopo alcune ore la perdita. Foto e video

PESARO - Fuga di gas a Pantano, controlli in corso nel quartiere pesarese. L'allarme è arrivato poco dopo le ore 16, sul posto ancora al lavoro una squadra di vigili del fuoco. La zona, nel cuore del popoloso quartiere, dovrebbe essere all'altezza di via Amatore Sciesa, una traversa di via Mancini.

Impegnata, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale insieme ai tecnici di Marche Multiservizi. L'area è stata delimitata al pubblico e chiusa alle auto in attesa di capire da dove provenga esattamente la perdita di gas. I controlli al momento stanno procedendo sulla strada e non nelle abitazioni. Per precauzione e favorire al meglio le operazioni sono state fatte spostare tutte le auto presenti nell'area.

Guarda il video: ecco dove si trova via Sciesa

Ore 18.30

È stata individuata l'area della perdita: operai e tecnici al lavoro fino a tarda serata per riparare il guasto. Dopo una ricerca strumentale, insieme a chi gestisce la rete, la squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha fatto assistenza con apposita strumentazione alle operazioni di scavo per il ripristino della conduttura danneggiata da parte di una ditta specializzata.