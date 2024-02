Macerata, fuga di metano in un cantiere di via Garibaldi: evacuate le due vicine palazzine

MACERATA - Fuga di metano in via Garibaldi a Macerata. Durante lavori nel cantiere edile in un palazzo in ristrutturazione è stata infatti danneggiata una tubazione del gas.

Attesa di tre ore

Per motivi precauzionali, in attesa dell'arrivo della ditta specializzata, le due palazzine vicine allo stabile interessato dai lavori sono state evacuate. Alle 15 sono intervenuti i vigili del fuoco per la chiusura del gas fondamentali per far partire i lavori di ripristino. L'area è stata messa in sicurezza e dopo circa tre ore gli inquilini datti evacuare sono potuti tornare a casa