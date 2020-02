Scontro tra un'auto e un camion alla rotatoria: ferito il conducente della Punto

JESI - Momenti di paura questa mattina: alle ore 8:45 circa la squadra dei vigili del fuoco di Jesi è intervenuta in via Piandelmedico, nei pressi della rotatoria, per un incidente stradale tra un'auto e un camion. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per l'estrazione del condente della vettura e messo in sicurezza i mezzi coinvolti con il conducente della Punto portato con un codice di media gravità all'ospedale Urbani.

