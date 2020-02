JESI - Fa caldo ma il vento qualche disagio continua a crearlo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8:15 circa a Jesi in via dei Colli per dei rami pericolanti. La squadra con l'autoscala ha tagliato i rami spezzati che rischiavano di cadere nella strada sottostante.

LEGGI ANCHE:

Scontro tra un'auto e un camion alla rotatoria: ferito il conducente della Punto

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA