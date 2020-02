Ladro goloso ruba due buste piene di cioccolata: fermato dalla Polizia

Tradito dalla passione per il cioccolato. Venerdì sera, fermato e denunciato per furto dai poliziotti della squadra volante un 22enne pescarese, con alle spalle precedenti specifici. Aveva appena ripulito gli scaffali del supermercato Carrefour di confezioni e scatole di cioccolato e di merendine. Se ne andava in giro con due buste colme. A dare l'allarme, sono stati i dipendenti del negozio dopo aver visto il giovane che si allontanava di tutta fretta dall'attività con la merce al seguito non pagata. Arrivati sul posto, gli agenti hanno voluto visionare le immagini delle telecamere presenti sia all'interno che all'esterno del supermercato. Intuito chi potesse essere il ladro, si sono messi alla sua ricerca. Di lì a poco, lo hanno notato in sella ad una bici I dubbi che potesse essere proprio lui il responsabile del furto sono svaniti quando hanno visto che aveva con sé due bustoni pieni. Fermato, è stato portato in questura. Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA