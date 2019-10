Tolentino, razzia notturna nei negozi in centro: i ladri golosi rubano anche la cioccolata

TOLENTINO – Raid di furti, l'altra notte, nel centro storico di Tolentino. I malviventi sono entrati in tre esercizi commerciali, ma solo in due sono riusciti a rubare denaro. Il bottino ha fruttato in totale circa 250 euro. E con molto probabilità ad entrare in azione sono stati gli stessi ladri: i tre esercizi commerciali si trovano a poco distanza l'uno dall'altro. I colpi sono andati a segno nel negozio del fruttivendolo Ivano Farroni che si trova nel vicolo adiacente a piazza Martiri di Montalto. Ad accorgersi dell'amara “visita” è stato questa mattina verso le 5 lo stesso titolare quando ha aperto il negozio, tirando su la saracinesca.

Una volta dentro al locale il commerciante ha trovato la cassa aperta da dove i ladri hanno trafugato una cinquantina di euro. I ladri, comunque, si sono rivelato alquanto golosi visto che hanno trafugato anche una quindicina di tavolette di cioccolato di diverse tipi che erano sopra al bancone, numerosi cioccolatini ed un sacchetto pieno di noccioline americane che erano in bella vista in uno scaffale. I malviventi hanno preso di mira anche la parrucchieria, Ming Jian, poco distante dal negozio di frutta e verdura. Anche in questo caso i ladri sono entrati dall'ingresso dopo aver divelto la serranda in ferro con un piede di porco. Una volta dentro al negozio i ladri si sono diretti subito verso la cassa dalla quale hanno trafugato, dopo averla forzata, circa cento euro. E' andata meglio per il bar di Rossella Piccioni, in piazza Martiri di Montato, dove i malviventi non sono riusciti a portare via niente.

