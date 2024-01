Non rispetta l'obbligo di lasciare l'Italia, denunciato un pakistano

JESI - Nella giornata di ieri, un cittadino pakistano si presentava allo sportello immigrazione del Commissariato per integrare la propria pratica presentata presso ufficio postale ai primi di agosto 2023. Effettuati gli opportuni accertamenti, risultava che in data 30 maggio 2023, allo stesso era stato notificato un diniego e rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e contestualmente il provvedimento di espulsione prefettizio con l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

L’uomo, presentava ricorso al tribunale ordinario per la sospensione del decreto di rigetto ma l’istanza non veniva accolta.

Di conseguenza, risultando inottemperante, l’uomo veniva deferito in stato di libertà per violazione dell’ordine del questore e condotto presso ufficio immigrazione riceveva un nuovo provvedimento espulsione del prefetto di Ancona con un nuovo ordine del Questore di Ancona.

SERVIZI ANTIDROGA SCUOLE

Nella giornata di ieri , nella fascia oraria 8/14 personale di polizia giudiziaria di questo Commissariato unitamente alle unità cinofile antidroga , coordinate dal Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena , nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col Prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario di controlli antidroga in due plessi scolastici, l’Istituto Marconi-Pieralisi e l’Istituto Federico II.

Alla presenza dei dirigenti scolastici e del personale docente, il cane poliziotto denominato Hermes, ha setacciato le aule ove gli studenti facevano lezione, nonché tutti gli spazi comuni aggregativi, a cominciare dalle pertinenze esterne delle scuole, continuando con gli spogliatoi, i bagni, le sale ricreative, le palestre. L’attività operativa di prevenzione, segue gli incontri di legalità avvenuti nelle settimane precedenti presso i due Istituti ed aventi quali tematiche, lo spaccio di stupefacenti, le sfide estreme, il bullismo e cyberbullismo. Nella circostanza, è stato ribadito agli alunni delle varie classi di astenersi dall’uso di droghe e di collaborare con le forze di Polizia, segnalando la presenza sospetta di terze persone. L’attività antidroga nelle scuole , ha dato esito negativo, chiaro segnale dell’efficacia a medio termine di tali interventi rieducativi operati dalle forze di Polizia. L’attività antidroga è proseguita nel primo pomeriggio in aree sensibili del territorio, quali il Parco del Vallato, Piazzale San Savino, Via setificio, Via Granita con identificazioni a campione continuo di persone e controllo di veicoli.

I DATI DEL REPORT

PERSONE IDENTIFICATE: 60

SOGGETTI POSITIVI AI CONTROLLI 4

VEICOLI CONTROLLATI 30

VERBALI CDS: 2 ( mancanza di documenti di circolazione)