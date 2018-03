Ragazzo nigeriano trova portafogli con soldi e documenti e lo restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - E' sempre un bel gesto, è sempre un comportamento che merita di essere raccontato. Trova per terra un portafogli e senza pensarci un attimo lo porta alla caserma dei carabinieri di corso Matteotti. Il bel gesto di onestà – che dovrebbe essere la regola invece fa notizia in quanto purtroppo, sempre più rari - lo ha fatto è un ragazzo nigeriano richiedente asilo, che lo ha ritrovato in piazza della Repubblica ed è andato a consegnarlo a chi avrebbe potuto contattare il proprietario.Il portafogli apparteneva ad un uomo di 45 anni di Jesi che lo aveva perso in piazza venerdì pomeriggio. La fortuna ha voluto che sullo stesso tragitto poco dopo si trovasse a passare un cittadino per bene, un ragazzo nigeriano che lo ha notato per terra, lo ha raccolto e senza esitare lo ha portato in caserma. I carabinieri – è stato proprio il comandante della Compagnia Benedetto Iurlaro a voler render noto l'accaduto – hanno contattato il proprietario e gli hanno restituito il portafogli, contenente ancora i documenti, le tessere, gli effetti personali e anche 450 euro in contanti. Al bravo ragazzo che ha ritrovato e restituito il portafogli, il plauso dei militari, il ringraziamento del proprietario e una piccola ricompensa di 50 euro.