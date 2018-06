Il borgo in festa, un fine settimana tra musica buona cucina e relax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Vi volete divertire? Volete rinfrescare le calde serate estive con tante iniziative e buona musica? Volete regalare ai vostri bambini un momento di spensieratezza? Volete gustare dei prelibati manicaretti, cucinati per voi secondo i dettami della tradizione? Beh, ma… allora, il posto perfetto è il parco parrocchiale di Borgo Minonna, che nel fine settimana dal 22 al 24 giugno prossimo ospiterà la diciannovesima edizione de Il borgo in festa, una allegra manifestazione, per tutte le età, che vi permetterà di assaporare un autentico momento di pausa, di divertimento e di convivialità.Si parte la serata del venerdì, con il concerto del gruppo Le bollicine, che ci trasporterà nel mondo del rock italiano del mitico Vasco Rossi, per proseguire poi, sabato e domenica, con le serate dedicate al ballo in pista, rispettivamente con le orchestre di Mirko e Simona Group e Gruppo Italiano. Nel frattempo, molte altre possibilità: giochi gonfiabili e truccabimbi per i più piccoli, che saranno accuditi e seguiti da animatori professionisti e potranno divertirsi anche grazie alle tenere mascotte del parco, la classica esposizione dei mezzi d’epoca, che ci permetterà di gettare uno sguardo nel nostro passato, e, ultima, ma non per importanza, la buona cucina, attraverso i piatti del ricco menu tra cui scegliere, come la buonissima faraona alla cacciatora, le pappardelle al cinghiale bianche, gli hamburger, le patatine fritte, la birra artigianale, i golosi maritozzi con panna e nutella, il cocomero ‘mbriago…