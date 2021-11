Torna il Natale più bello nel borgo più bello: alcune date già ufficializzate ma il programma è ancora top secret

MONDOLFO - Torna “Natale più bello nel borgo più bello: Mondolfo” la kermesse con i mercatini natalizi, iniziative, luminarie e intrattenimento che caratterizza da diversi anni il centro storico di Mondolfo con crescente successo. Dopo che l’edizione 2020, a motivo della pandemia, era divenuta “digital” con l’albero ad uncinetto che ha riscontrato un travolgente interessamento social e non solo, con tanti programmi televisivi collegati dalla piazza del Comune, cuore del castello martiniano, ecco che Pro Loco Mondolfo annuncia l’attesissima edizione in presenza per il natale 2021, pur con limitazioni ma anche tante novità.

Il programma è ancora top secret, mentre le date sono già ufficializzate: nelle domeniche 5, 12 e 19 dicembre Mondolfo vivrà appieno la magia del Natale in un clima unico quanto imperdibile. Già tanti gli espositori che hanno scelto di partecipare all’iniziativa mondolfese, che vede la Pro Loco in azione per preparare tre giornate ricche di appuntamenti sempre in piena sicurezza, pur dovendo – ancora per questo Natale – senz’altro limitare “X-mas race, biroccini di Natale”, a motivo Covid. Tante le collaborazioni che, con la fondamentale partnership del Comune, vede il sodalizio presieduto da Foster Barbarini coinvolgere scuole e associazionismo locale per una iniziativa fra le più attese a Mondolfo e che rientra nel grande progetto di promozione turistica provinciale “Il Natale che non ti aspetti”.

