Una decina di cantieri per dare un volto nuovo al caratteristico borgo di Smerillo

SMERILLO - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma. Sono almeno una decina i cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine dei lavori. Altri sfollati sono già rientrati nelle loro case. Marcia come un treno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Vallesi.

Rafforzato anche lo staff tecnico comunale con l’assunzione stabile dell’architetto Silvia Basti, che a seguito di una lunga esperienza di libera professione, ha trasferito con successo la sua professionalità nel settore pubblico. «Non è un semplice aumento numerico dell’organico – dice Vallesi - ma un’opportunità unica per il territorio che, soprattutto in questo momento, ha bisogno di nuove strategie territoriali e di qualità progettuali. Spero che possiamo stabilizzare anche gli altri due collaboratori, l’architetto Serena Armandi e il dottor Gabriele Marcozzi».

Una spinta che il sindaco vuole dare allo sviluppo del Comune anche in occasione dei 100 anni dalla costituzione, quando da frazione di Montefalcone diventò ente autonomo. Previste celebrazioni nei prossimi mesi, covid permettendo. Inoltre, con fondi del Gal Fermano si sta restaurando e allestendo un edificio comunale per ambulatorio per medico di base e per altri professionisti sanitari. Poi una palestra attrezzata per vari corsi, luogo di aggregazione per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA