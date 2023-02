PESARO - Una delle “perle” del San Bartolo, Fiorenzuola di Focara ha conquistato un ulteriore riconoscimento nel panorama nazionale e internazionale delle certificazioni turistiche e culturali italiano: da ieri è “Borgo Ospite” de “I Borghi più belli d’Italia”.

Un vero onore per il nostro territorio, come hanno sottolineato il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini, per un angolo di paradiso, un vero luogo dell’anima «simbolo della Capitale italiana della Cultura 2024, uno dei borghi che più esprime l’essenza della nostra “Natura della Cultura” raccontata nel dossier di candidatura e che guiderà questo magico crescendo verso il 2024», ha sottolineato Ricci. Il Comune «sta investendo da tempo con azioni per valorizzarne l’unicità - ricorda Vimini –. Lo abbiamo fatto con la guida “pocket” di Lonely Planet (luglio 2022) dedicata, in particolare, alla Riviera del San Bartolo; realizzando eventi innovativi dallo sguardo “sostenibile” come “WeNature” (pronto a tornare con la 2^ edizione a maggio); potenziando la qualità di fruizione del Parco, come per il recupero del “Sentiero delle passioni” e piazza Dante Alighieri, con i progetti di tutela ambientale e di sicurezza ideati e concretizzati grazie alla sinergia virtuosa attivata insieme al Quartiere 6 e all’ente Parco San Bartolo».

Fiorenzuola nel club

Non è un caso, dunque, che Fiorenzuola sia inserita nel club che vanta, al momento 348 comuni certificati, e che è stata possibile dopo una verifica valutata su 72 parametri, tra cui: possedere un patrimonio storico, artistico e architettonico di qualità che sia armonicamente legato all’ambiente naturale circostante; aver svolto progetti per la valorizzazione del territorio e organizzato eventi originali e di valore.

«L’associazione - ha aggiunto Fiorello Primi, presidente “I Borghi più belli d’Italia” - si arricchisce di un nuovo bellissimo borgo marchigiano». «Un titolo non scontato - ricorda Amato Mercuri, presidente Marche de “I Borghi più belli d’Italia” – e che impegna chi ne viene investito della responsabilità di mantenere la premessa contenuta nel nome del “club”: continuare a tutelare la bellezza e l’autenticità di questi luoghi».