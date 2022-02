Locali nel mirino di vandali e ubriachi, Pennesi: «Più controlli in centro nella notte»

CIVITANOVA - Parcheggi, viabilità e sicurezza: i commercianti chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere episodi come quelli avvenuti nello scorso fine settimana quando un gruppetto di persone si è messo ad urinare di fronte alla vetrata di un ristorante nel borgo marinaro mentre i dipendenti la stavano pulendo dall’interno. Non solo: segnalati anche schiamazzi e ubriachi allontanano i clienti.

Sono queste le segnalazioni arrivate lo scorso fine settimana a Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo che riunisce commercianti del centro ma anche ristoratori e proprietari di locali e di bar e delle quali ha avuto modo di parlare col sindaco Fabrizio Ciarapica.



«Servono più passaggi da parte delle forze dell’ordine e non basta farlo per un paio di week end e stop – ha spiegato Debora Pennesi –.Ieri parlavo con un ristoratore che mi ha raccontato che sabato notte, mentre stavano pulendo la vetrina del locale, qualcuno si è messo a fare pipì davanti a loro ridendo pure, come se nulla fosse. Per non parlare delle persone ubriache che fanno allontanare i clienti. Servono più controlli e a chiederlo sono proprio i ristoratori e i titolari degli esercizi pubblici. Altrimenti la gente non esce. Ora, poi, che andiamo verso la bella stagione ci sarà ovviamente più movimento in centro. Ma se la situazione è questa poi la gente brava, che vuole divertirsi in maniera sana e che spende, non viene qui da noi».

«Ho avuto modo anche di parlarne direttamente con le forze dell’ordine – ha continuato Debora Pennesi – e ho fatto presente la situazione anche al sindaco nel corso di un incontro organizzato per chiedere una sede per organizzare dei corsi formativi rivolti ai commercianti Abbiamo parlato anche di questioni già note come pe esempio i parcheggi e la viabilità. La questione della viabilità è da rivedere, il traffico blocca l’ingresso a Civitanova e tanta gente evita di venire in centro per questo. Si formano continuamente ingorghi all’altezza della superstrada e, a quel punto, c’è chi va a Porto Recanati e chi a Porto Sant’Elpidio, evitando Civitanova. Per noi è una grossa perdita. I commercianti sono sfiniti, c’è tanto malumore in giro. I negozi sono vuoti, c’è poco entusiasmo», ha concluso la presidente di Centriamo.



Come si diceva, la situazione del commercio è decisamente giù di tono ed è per questo che Debora Pennesi aveva lanciato l’idea di un corso di formazione, pensato appunto per i negozianti del centro, per provare a rilanciare gli affari, usando le nuove strategie messe a disposizione da un uso consapevole dei social network. Il primo cittadino ha accolto l’esigenza degli operatori e ha detto di aver già individuato una sede da mettere a disposizione dei commercianti per il corso, venendo così’ incontro alla richiesta il presidente dell’associazione Centriamo.



