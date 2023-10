Jesi, ritrovo di pregiudicati, frequenti furti e disordini: il Questore chiude il bar per 10 giorni

JESI - Quel bar, abituale ritrovo di pregiudicati, aveva già causato proteste ed esposti dei residenti in zona, preoccupati per la sicurezza del quartiere di Porta Valle a Jesi. Ora, dopo diversi episodi, è arrivata la decisione del questore di Ancona Cesare Capocasa: giù la serranda, sospesa la licenza di somministrazione alimenti e bevande per dieci giorni.

La decisione è arrivata, dopo esposti e proteste di residenti, perchè l'esercizio era ormai diventato un luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate. Lo scorso 12 settembre un equipaggio è intervenuto sul posto per la segnalazione del furto di cellulare.

Nella circostanza, dai controlli emergeva come buona parte dei clienti presenti fosse gravata da precedenti penali e di polizia (specie per rapina, estorsione, spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza, lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale, evasione, ricettazione, associazione per delinquere) compresa la vittima del furto. Medesima conferma si aveva nei giorni a seguire, il 14, 15, 21, 23 e 26 settembre. Addirittura, alcuni soggetti risultavano già destinatari di avviso orale. Inoltre, i controlli amministrativi svolti in parallelo dalla Polizia di Stato e Polizia locale, consentivano di rilevare alcune violazioni quali la mancata esposizione del cartello contenente la licenza, le tariffe dei prezzi, quelli del divieto di fumo, l’inesatta compilazione delle schede di autocontrollo delle temperature dei frigoriferi rispetto al manuale Haccp, nonché la posa non autorizzata di un’insegna pubblicitaria.