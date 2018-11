Avaria al maxi bus: il sostituto â€‹è più piccolo studenti restano a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Passa il pullman, fa salire gli studenti ma non c’è posto per tutti e così più di venti ragazzi restano a piedi. È successo ieri alla fermata dell’Arco Clementino della linea Jesi-Filottrano di Conerobus , affollata da giovani che frequentano le scuole superiori. Di solito, proprio per la presenza di molti studenti filottranesi, passa un autobus doppio, di quelli snodati che possono ospitare quasi 100 passeggeri. Ma ieri quel lungo pullman, che parte da Filottrano in tempo utile per raccogliere poi a Jesi gli studenti che escono all’una dalle scuole, ha avuto un problema meccanico e l’autista ha dovuto chiedere l’intervento dell’Officina di Conerobus. Il guasto è stato riparato, ma nel frattempo, quando si è capito che il maxi-bus non avrebbe fatto in tempo a fare il giro delle scuole, si è fatto partire un mezzo sostitutivo, di taglia però normale. L’autista all’Arco Clementino, intorno alle 13 e 15, ha fatto salire quanti più studenti possibile, ma non tutti, e secondo Conerobus ha avvisato a voce i ragazzi rimasti a terra che di lì a 7-8 minuti sarebbero passati altri pullman. Non tutti però hanno sentito.