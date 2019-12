Anziana cade in casa, salvata da una vicina che sente le sue grida di disperazione

JESI - Allarme ieri mattina per un’anziana caduta in casa senza riuscire più a rialzarsi. È successo verso le 11,45 in un appartamento al civico 18 di via Lazio, traversa di viale del Lavoro. Per fortuna le grida di aiuto della poveretta sono state udite da una donna di origini filippine 65enne da molti anni in Italia, che in quel momento stava pulendo il bagno della sua nuova casa, sempre in quella palazzina al civico 18, perché si stava per trasferire.

Ha sentito delle grida dall’appartamento accanto: era la voce di una vecchina che chiamava aiuto disperatamente. La filippina è andata al portone, che era chiuso, bussando ripetutamente. Ha allertato il 118 che ha fatto partire la chiamata di intervento ai vigili del fuoco. La squadra dei pompieri ha aperto il portone dell’appartamento da cui provenivano le grida, permettendo ai sanitari del 118 e della Croce verde di Jesi di entrare per prestare soccorso alla poveretta, che era caduta sul pavimento - forse a causa di un malore o di un movimento azzardato - senza più riuscire a rialzarsi. L’anziana, una pensionata di 85 anni che era sola in casa, è stata portata al pronto soccorso del Carlo Urbani. Grazie al tempestivo intervento della vicina che ha allertato i soccorsi, l’anziana è stata salvata.

