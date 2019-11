Cade dal letto, i vigili del fuoco forzano una finestra e soccorrono un'anziana di 95 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Nella tarda mattinata di venerdì i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di Ostra, per soccorrere un’anziana caduta dal letto. La segnalazione è arrivata da una sua amica. La 95enne infatti non rispondeva al campanello e nemmeno al telefono. Immediatamente una pattuglia è giunta presso l’abitazione. I militari, dopo aver verificato che non c’era risposta dall’interno dell’appartamento, temendo il peggio, sono entrati nella casa dopo aver forzato una finestra. Una volta dentro hanno trovato l’anziana che, per una caduta accidentale, era rimasta distesa a terra, accanto al letto, senza riuscire a rialzarsi. Con voce flebile chiedeva aiuto. Sul posto è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che, dopo una prima valutazione delle condizioni di salute dell’anziana, l’ha trasportata presso l’ ospedale di Senigallia per ulteriori accertamenti e per prestarle le cure necessarie.