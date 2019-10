Porto Recanati: cade dalle scale e muore. Scoperta choc del marito che era al piano di sopra a vedere una partita in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Cade dalle scale di casa e. È accaduto martedì sera poco dopo le 20 in via 25 aprile. Paola Boccanera, 67 anni, portorecanatese, è stata trovata senza vita riversa a terra dal marito poco prima di cena. La donna si trovava nella sua abitazione, intenta a svolgere alcune faccende domestiche. L’uomo, invece, era al piano di sopra a guardare una partita di calcio in televisione.La donna aveva trascorso la giornata tra casa e famiglia, come era solita fare. Poco dopo le 20 il marito era sceso a piano terra ed ha trovato la moglie a terra morta sulle scale che collegano i due piani dell’appartamento. Paola, poco prima, aveva preparato la cena. Con tutta probabilità la donna stava salendo le scale per recarsi al piano superiore e avvisare il marito che la cena era pronta quando si è sentita male ed è caduta a terra sbattendo violentemente la testa. L’uomo si è accorto dell’accaduto solamente quando è sceso al piano inferiore. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi della Croce Azzurra: all’arrivo dei sanitari per la donna non c’era già nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere da tempo. Inizialmente si è pensato ad un infarto visto che in precedenza aveva sofferto di cuore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di viale Europa guidata dal Luogotenente Giuseppino Carbonari. Saranno loro, insieme al medico legale, a chiarire la dinamica e la causa della morte. La donna in passato aveva avuto problemi cardiaci. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista. La donna lascia il marito Luciano, le figlie Alessia e Laura.