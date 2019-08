Incidente vicino al McDonald's 31enne denunciato per omissione di soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno denunciato il conducente della Fiat Punto che nel pomeriggio di ierio ha investito una moto Kawasaki, sulla strada statale 16 all’altezza del Mc Donald’s di Osimo Stazione, e non si era fermato.Si tratta di un cittadino italiano 31enne che, alla guida della citata vettura, verso le 16:30 dello stesso giorno, percorreva la statale Adriatica in direzione nord e, per cause in corso di verifiche, investiva il motociclo fermo al centro della carreggiata il cui conducente 37enne stava per immettersi nella via dell’Industria.I Carabinieri accorsi sul posto, a seguito della segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112”, procedevano ai rilievi di rito, constatando la fuga dell’autore del sinistro stradale ed avviavano i pertinenti accertamenti per la sua identificazione.Nella mattinata di oggi, il 31enne, nel frattempo presentatosi spontaneamente presso la Compagnia Carabinieri di Osimo, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ancona per i reati di omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale; fuga in caso di incidente con danno alle persone e lesioni personali colpose, artt. 189 commi 1 - 6 e 7 del Codice della strada e 590 del Codice penale. Al prevenuto è stata ritirata la patente di guida per il prescritto periodo di sospensione da parte della Prefettura di Ancona.