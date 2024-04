SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16 di oggi domenica 7 aprile 2024 circa in via San Lorenzo a Sirolo per una persona scivolata per circa 8 metri in un fossato.

Portato a Torrette in ambulanza

Sul posto la squadra VVF di Osimo e il personale del 118 hanno raggiunto il malcapitato che è stato stabilizzato sulla tavola spinale e riportato sul piano stradale per il trasporto all'ospedale di Torrette in ambulanza. Intervenuta anche la polizia locale.