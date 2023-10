Cane finisce in un profondo fossato a Monteprandone, salvato nella noto dopo alcuni giorni e restituito alla proprietaria

MONTEPRANDONE - Era finito in un fossato, l'anno recuperato dopo alcuni giorni. I vigili del fuoco fuoco di San Benedetto del Tronto la scorsa notte hanno recuperato un cane finito in un fossato in contrada Collenavicchio.

Riconsegnato alla proprietaria

L’animale, che si era allontanato qualche giorno prima, era scivolato all’interno di questo canale e non riusciva a tornare sul piano stradale. Una volta avvicinato e preso è stato riconsegnato alla proprietaria.