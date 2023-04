Finisce nel fossato con il trattore, a Jesi arriva l'elisoccorso che però non decolla per un guasto. Portato in ospedale con l'ambulanza, è grave

JESI - Stava curando il terreno a ridosso del ciglio della strada, tagliando l’erba e lavorando la terra servendosi di un piccolo trattorino motocoltivatore, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo nel fossato sottostante. A causa della pendenza, l’agricoltore - un 81enne jesino - è precipitato per un paio di metri finendo nel fossato dentro un piccolo torrente insieme al mezzo agricolo. L’incidente si è verificato stamattina verso le 10,30 lungo via del Vecchio Zuccherificio, periferia della città. L’anziano, che nella caduta ha riportato una profonda ferita alla testa, è rimasto comunque sempre cosciente ed è riuscito a uscire da solo dal fossato.

Finisce in un fossato con il trattore, arriva l'eliambulanza che non decolla per un guasto

Con il volto insanguinato e barcollante, è stato notato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme al 112 e gli hanno prestato assistenza fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi insieme alla Croce verde, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Data la dinamica dell’incidente agricolo, comunque autonomo, il medico del 118 ha ritenuto necessario attivare l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata in un terreno circostante. Ma una volta stabilizzato il paziente, il velivolo ha avuto un problema tecnico e non si è potuto alzare in volo. Pertanto il ferito è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.