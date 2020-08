L'auto prende un tombino, parte in testacoda e finisce nel fossato: ferita la conducente

MONSANO - Un incidente si è verificato verso le 13 lungo via Sant’Ubaldo, nella zona industriale di Monsano.

A restare ferita, per fortuna non gravemente, una donna di 66 anni. Mentre viaggiava in direzione Jesi ha perso il controllo dell’auto, andando a finire con lo pneumatico nel tombino a lato destro della carreggiata, poi ha carambolato facendo due testacoda e, completamente fuori controllo, è finita dentro a un fossato. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi, che hanno soccorso la donna, trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con un codice rosso precauzionale.

