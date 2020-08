Scontro all'incrocio per una mancata precedenza, paura e feriti a Sirolo

Ultimo aggiornamento: 13:20

SIROLO - Schianto all'incrocio tra via Cilea e via Peschiera, la strada che collega la cittadina del Conero con Numana, attorno alle 12.30. Una mancata precedenza la probabile causa del violento scontro tra due utilitarie. Contusi e feriti tra gli occupanti delle due macchine. Traffico rallentato. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza del 118.L'incrocio malgrado lo spartitraffico è uno di quelli ad alto rischio, gli incidenti infatti si verificano con frequenza. Colpa della visibilità che potrebbe essere migliorata ma soprattutto della velocità con cui auto e moto provenienti dalla rotatoria affrontano quel tratto di via Cilea in cui si apre un rettilineo. «La sera qui c'è chi si diverte ad aprire il gas della moto, ce ne è uno che tutte le notti attorno alle 24, estate ed inverno, scambia questo tratto per una pista» commentano alcuni residenti. «Ma non è solo il centauro, ci sono anche incoscienti con le auto».