Trovato steso a bordo a strada a fianco delle bici. Scatta l'allarme incidente, ma era un ubriaco che dormiva

SAN BENEDETTO - Lo hanno trovato alcuni automobilisti di passaggio, poco dopo le 6 di ieri mattina, in zona Santa Lucia lungo la strada che collega San Benedetto ad Acquaviva. Un uomo steso in terra, nell’erba che si trova oltre ciglio della carreggiata. Di fianco una bicicletta, segno evidente di una caduta.

LEGGI ANCHE:

Fano-Grosseto, dalla segheria abusiva ai rave party: così la Guinza diventò barzelletta d’Italia

Parte una fiammata dal barbecue e l'uomo viene investito dal fuoco: è gravissimo

E’ terminata così la nottata tra sabato e domenica con un episodio che ha preoccupato molto perché si è subito pensato ad un incidente. L’uomo era invece caduto per le conseguenze di un abuso di sostanze alcoliche e si era addormentato a bordo strada. Sono comunque stati chiamati sia l’ambulanza che i carabinieri giunti poco dopo sul posto. Grazie all’aiuto dei sanitari si è ripreso.



Notte tranquilla

La notte tra sabato e domenica è comunque trascorsa in maniera tranquilla. Eccezion fatta per l’episodio di Santa Lucia, nel corso del quale fortunatamente non si è fatto male nessuno, quelle che hanno separato le due giornate, sono state ore fatte di controlli effettuate dsia dalla polizia locale che dal resto della task force predisposta da Prefettura, Questura e comune. La nottata è stata piena di persone con tanta gente a godere delle attrazioni organizzate in centro e sul lungomare. Confusi tra il popolo della movida c’erano pure le forze dell’ordine, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani che, in base a uno specifico dispositivo operativo che si sta dimostrando efficace, erano coordinate da un funzionario della Questura.

I controlli

Ha sortito il suo effetto il continuo pressing delle forze dell’ordine vicino ai locali più affollati, in particolare le discoteche sul lungomare, tant’è che non si sono registrati episodi cruenti. Solo qualche lite tra coppie di fidanzate o tra amici, subito smorzate dagli addetti alla security, che hanno prontamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra gli episodi la lite tra un albergatore e il gestore di una discoteca sedata dai poliziotti. Per il resto tutto sembra essere filato liscio, senza i problemi che si erano verificati nel corso dei passati weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA