TRECASTELLI La famiglia di Lorenzo Priori attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria per poter fissare i funerali e rendere un ultimo omaggio al 44enne, tragicamente deceduto lunedì mattina in via San Bartolo a Trecastelli. Ieri è stata effettuata una ricognizione cadaverica ma la salma non era stata ancora messa a disposizione dei familiari. La polizia locale dell’Unione dei Comuni, che ha effettuato i rilievi, ha trasmesso gli atti in procura, come da prassi.

La dinamica è stata descritta come un tamponamento. Non ci sono indagati. Il conducente del trattore, un 59enne di Corinaldo, non avrebbe avuto responsabilità dirette. Sui social ha ricevuto pesanti attacchi.

La procura potrà, se lo riterrà opportuno, disporre ulteriori accertamenti. E’ ancora in ospedale il passeggero della moto 750 Kawasaki guidata dalla vittima. E’ un suo coetaneo di Corinaldo. La polizia locale non ha ancora avuto modo di parlarci. Si sta riprendendo, non è mai stato in pericolo di vita ma oltre alle ferite riportate dovrà affrontare il grande dolore della perdita del suo amico. Dai primi rilievi è emerso che la moto 750 Kawasaki guidata dalla vittima abbia tamponato il mezzo pesante in prossimità di una curva. Non avrebbe fatto in tempo ad evitarlo, nonostante la sua grande abilità alla guida. Ha impattato contro il rimorchio del trattore che trasportava un escavatore. Molti si chiedono se sia stato abbagliato dal sole o se si sia sentito male prima di quel tragico schianto. Domande che, al momento, non trovano risposta.

«Disponibilità e cordialità uniche di questi tempi»



Due comunità piangono Lorenzo Priori, per gli amici Lollo. Padre di tre figlie, viveva a Corinaldo ma lavorava a Senigallia dove era socio titolare della Prc Gomme di Lorenzo Priori&Co. La sua officina si trova nella zona industriale di via Foce Cesano. «La tua simpatia, cordialità e disponibilità erano uniche di questi tempi» scrive un amico, concentrando in poche parole ciò che tanti amici ricordano del 44enne.