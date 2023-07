TRECASTELLI - Era diretto a Senigallia ieri mattina Lorenzo Priori quando la sua moto si è schiantata contro un mezzo agricolo. Per lui, 44enne di Corinaldo, non c’è stato nulla da fare. Grave ma non in pericolo di vita il passeggero suo coetaneo e anche lui di Corinaldo. Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via San Bartolo, una strada nel Comune di Trecastelli che da Castel Colonna conduce a Monterado. I due 44enni erano partiti da Corinaldo, in sella alla moto 750 Kawasaki che la vittima stava conducendo.

Lo schianto



In un tratto curvilineo ha finito per schiantarsi contro il rimorchio di un trattore, che trasportava un escavatore. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimare Priori ma invano. In volo si è alzata anche l’eliambulanza che ha trasferito il passeggero a Torrette in codice rosso. La prognosi è riservata. Illeso invece il conducente del trattore, anche lui di Corinaldo. Lorenzo Priori stava andando al lavoro. Era il socio titolare della Prc Gomme di Lorenzo Priori&Co. di via Foce Cesano, nella zona industriale della frazione a nord di Senigallia. Era anche nel direttivo di Confartigianato.

«Tutta Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, con il presidente Graziano Sabbatini e il segretario Marco Pierpaoli e, in particolare, il comparto dell’Autoriparazione piangono la tragica e improvvisa scomparsa di Lorenzo Priori – riporta una nota diramata ieri -. Un amico, prima ancora che un associato, una persona da anni vicina all’associazione, anche come dirigente e componente del direttivo degli autoriparatori. Grande il contributo di idee e progetti con il quale ha animato l’associazione, dimostrando un profondo attaccamento alla nostra realtà e una forte volontà di essere sempre di aiuto e supporto a colleghi e dirigenti». Cordoglio anche dal sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi.

«Sono veramente dispiaciuto – le sue parole - tutta la comunità corinaldese ne è rimasta scossa e si stringe in segno d’affetto alla famiglia. Era un gran bravo ragazzo». Lorenzo Priori lascia tre figlie. Diversi anni fa aveva perso il padre, mentre la madre è una maestra in pensione amata da tutti i bambini di Corinaldo. «E’ venuto a mancare uno di noi – un ricordo nel gruppo Moto Matti di Corinaldo - un padre, un amico, un fratello di moto, un ragazzo pieno di vita e sempre sorridente, ci mancherai».



Gli accertamenti



La dinamica è apparsa subito chiara alla polizia locale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone. La moto ha tamponato il mezzo agricolo. Resta però da capire come possa essere accaduto. Il centauro era molto esperto alla guida. Potrebbe aver avuto un malore e, se così fosse, solo l’autopsia potrebbe rilevarlo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di accertamenti. Il sole abbaglia a quell’ora, riducendo la visuale, secondo alcuni automobilisti. Potrebbe quindi non essersi accorto in tempo del mezzo che lo precedeva. Solo ipotesi al momento. Di certo c’è che un’altra famiglia è stata distrutta dall’ennesimo incidente, in un’estate funesta per i motociclisti. Sono intervenuti ieri anche i vigili del fuoco di Senigallia e i carabinieri di Trecastelli.