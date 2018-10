In pausa dal lavoro per far crescere i figli I giudici: ha diritto al premio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Giunge al traguardo dei trent’anni di servizio come dipendente del Banco di Roma (confluito nel gruppo Unicredit Spa) e chiede, come prevedono gli accordi interni all’azienda, un benefit pecuniario del valore di circa 6 mila euro. Il bonifico con il premio d’anzianità rimane però un sogno. «Gli anni di servizio sono 29, perché è stato chiesto un anno di aspettativa per la maternità facoltativa: sei mesi per ogni figlio», si sente rispondere nel 2010 la dipendente, un’anconetana di 59 anni, come giustificazione al diniego della ricompensa maturata.