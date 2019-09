«Impianto dei rifiuti a Cesano, il sindaco chiarisca subito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sull’impianto dei rifiuti previsto a Cesano, il cui progetto risalirebbe a dicembre 2018, l’opposizione chiede al sindaco di riferire in aula. Già oggi potrebbe essere l’occasione giusta visto che è stato convocato il consiglio comunale. «Il sindaco Mangialardi riferisca approfonditamente su una vicenda di cui i consiglieri comunali sono stati tenuti all’oscuro – riporta una nota di Unione Civica, Senigallia Bene Comune e Forza Italia -. È incredibile come, in Consiglio, si sia parlato di clima mondiale, di disgeli artici e di massimi sistemi e si è accuratamente evitato di parlare di una seria questione dai risvolti ambientali ed urbanistici nella nostra città, in un quartiere residenziale che di tutto ha bisogno tranne che di 40 mila metri quadrati di stoccaggio e gestione rifiuti e traffico veicolare pesante tra le abitazioni dei cittadini».I consiglieri Paradisi, Rebecchini, Sartini e Canestrari hanno quindi inoltrato al presidente del Consiglio comunale una richiesta formale di audizione del sindaco in Consiglio alla presenza dei responsabili della Provincia. Anche i consiglieri dell’Unione dei Comuni e di Senigallia di Fratelli d’Italia, Massimo Bello e Davide Da Ros, hanno presentato un’interrogazione a Mangialardi chiedendo di riferire in aula. «Vi sono cittadini preoccupati. Ecco perché riteniamo opportuno, ma anche urgente, che la questione venga chiarita subito sia nel Consiglio comunale di Senigallia che nel Consiglio dell’unione dei Comuni».È quanto dichiara in una nota alla stampa Fratelli d’Italia, che ha interessato immediatamente i suoi rappresentanti istituzionali, Massimo Bello e Davide Da Ros, rispettivamente consigliere capogruppo al Consiglio dell’Unione e consigliere capogruppo al Consiglio di Senigallia. I due esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno presentato un’interrogazione sia al sindaco di Senigallia che al presidente dell’Unione che, coincidenza vuole, siano rappresentati dalla stessa persona, Maurizio Mangialardi, per sapere «se non si ritenga opportuno, doveroso, giusto ed opportuno che presidente e sindaco riferiscano al Consiglio dell’Unione e a quello di Senigallia dell’iter e dello stato di avanzamento del progetto, alla luce di un silenzio assordante sull’intera questione dal dicembre 2018, mese in cui la società Eco Demolizioni di Rimini presentò la domanda alla Provincia di Ancona».