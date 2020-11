Consiglio di giovedì, costa meno. I dipendenti comunali fanno già rientro. Il presidente Bello: «Nessun aggravio di spesa»

SENIGALLIA - Il consiglio comunale si riunirà il pomeriggio di giovedì e non più di mercoledì, per risparmiare sui costi. Il giovedì i dipendenti comunali fanno già il rientro mentre il mercoledì devono tornare al lavoro. L’ha deciso il presidente del consiglio comunale, Massimo Bello, impegnato appena insediato con un primo giro di consultazioni.

«Ho provveduto a fare un primo scambio di opinioni con ciascun capogruppo – spiega il presidente Bello -. Ho iniziato ad organizzare l’ufficio di presidenza e la sala dei gruppi consiliari. Il primo incontro con i capigruppo, con il consigliere straniero aggiunto e con la vice presidente del consiglio comunale è stato molto propositivo, si è concordato sulla crescita del ruolo del Consiglio che deve diventare il tempio della democrazia locale aperto alla cittadinanza. Ho anche brevemente illustrato alcune iniziative, che intendo adottare per rendere il Consiglio funzionale ed operativo». Bello vuole introdurre una programmazione almeno trimestrale dei lavori dell’Assemblea per permettere ai consiglieri di avere un’agenda già stabilità degli impegni istituzionali. Sul versante dell’informazione dell’attività del Consiglio sta valutando anche l’utilizzo dei canali social, per comunicare con la cittadinanza. «Indicativamente saranno previste due sedute consiliari mensili – conclude Massimo Bello -. La mia proposta è quella di prevedere quale giorno di seduta il giovedì pomeriggio per avere a disposizione uffici e servizi, senza alcun aggravio di spesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA