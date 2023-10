Consiglio comunale, ecco le presenze degli eletti nei primi 9 mesi del 2023

SENIGALLIA - Il Presidente del Consiglio, Massimo Bello, segna un breve resoconto dell’attività svolta dal Consiglio comunale di Senigallia nel corso dei primi nove mesi del 2023, da gennaio a settembre. Un riepilogo statistico, che racchiude, in cifre, la presenza degli eletti nelle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni permanenti e della Conferenza dei Capigruppo, nonché de numero totale degli atti presentati da ciascun Consigliere o Gruppo.

Con una nota alla stampa, il presidente Bello informa che l’organo di governo Consiglio ha tenuto, nei primi nove mesi dell’anno, 8 sedute di Aula, approvando complessivamente 85 provvedimenti; la Conferenza dei Capigruppo si è riunita 11 volte e le Commissioni permanenti, che con il nuovo Regolamento da sette sono diventate quattro, hanno tenuto complessivamente 26 sedute.

La presenza dei Consiglieri alle sedute di Aula si può sintetizzare così: Massimo Bello (Presidente del Consiglio – FDI), Andrea Ansuini (Forza Italia-La Civica), Andrea Carletti (Lega), Alessandra Barucca (Forza Italia-La Civica), Filippo Crivellini (Lega), Davide Da Ros (Fratelli d’Italia), Marcello Liverani (Fratelli d’Italia), Massimo Montesi (Fratelli d’Italia), Floriano Schiavoni (Lega), Mohamed Malih (consigliere straniero aggiunti) condividono la partecipazione a tutte le sedute del Consiglio dei primi nove mesi del 2023, pari a 8 riunioni.

Lorenzo Beccaceci (Vivi Senigallia), Anna Bernardini (Forza Italia-La civica), Andrea Carletti (Lega), Rodolfo Piazzai (PD), Dario Romano (PD) e Silvia Tomassoni (Fratelli d’Italia), invece, hanno partecipato a 7 sedute consiliari.

Angeletti Margherita (PD), Antonelli Daniela (Forza Italia-La Civica), Chantal Bomprezzi (PD), Pagani Stefania (Vola Senigallia), Pucci Lucia (Lega), Rebecchini Luigi (Forza Italia-La Civica) e Tomassoni Silvia (FDI) condividono la partecipazione a 6 sedute del Consiglio, mentre Gennaro Campanile (Amo Senigallia), Ludovica Giuliani (PD) ed Enrico Pergolesi (Diritti al futuro) si attestano a 5 presenze in Consiglio. La consigliera Angelica Brescini (Lega), registrando alcuna presenza in Consiglio nei primi nove mesi del 2023, è stata surrogata dal consigliere Adriano Argentati, presente alla seduta del 27 settembre.

La presenza dei consiglieri alle sedute della Conferenza dei Capigruppo si può, invece, sintetizzare così: per il presidente Massimo Bello, che la dirige, la partecipazione riguarda tutte le sedute (11), mentre per la vice presidente Margherita Angeletti, membro di diritto dell’organismo, la partecipazione si è risolta in una sola presenza.

Per Andrea Ansuini (già capogruppo de La Civica) c’è una presenza a 7 sedute e per quello della Lega Filippo Crivellini c’è la presenza a 10 sedute, mentre per i Capigruppo Gennaro Campanile (Amo Senigallia) 4 sedute, per Anna Maria Bernardini (capogruppo del nuovo gruppo consiliare Forza Italia-La Civica) 7 sedute e per il capogruppo Dario Romano (PD) la presenza si ferma 7 sedute. Il Consigliere straniero Aggiunto Mohamed Malih registra una partecipazione a 8 sedute. Per il Capogruppo FDI Davide Da Ros 9 sedute. Per i Capigruppo Stefania Pagani (Vola Senigallia) e Enrico Pergolesi (Diritti al Futuro), invece, non vi è alcuna presenza alle sedute della Conferenza.

La presenza dei Consiglieri alle sedute delle quattro Commissioni permanenti, nei primi nove mesi 2023, si può sintetizzare, tenendo presente che alcuni Gruppi consiliari hanno un solo Consigliere, che partecipa a tutte le sedute, e alcuni Gruppi, essendo più numerosi, dividono tra i loro membri la partecipazione alle sedute delle Commissioni permanenti; il Presidente del Consiglio non fa parte di alcuna Commissione permanente. Marcello Liverani (Fratelli d’Italia) ha partecipato complessivamente a 26 sedute, Mohamed Malih (Consigliere straniero aggiunto) complessivamente a 23 sedute. Lorenzo Beccaceci (Vivi Senigallia) a 22 sedute e Gennaro Campanile (Amo Senigallia) complessivamente a 21 sedute; Filippo Crivellini (Lega) a 15 sedute e Dario romano (PD) complessivamente a 18 sedute. Andrea Ansuini (Forza Italia-La Civica) a 16 sedute; Andrea Carletti (Lega) a 14 sedute e Alessandra Barucca (La Civica) a 13 sedute; Anna Maria Bernardini (Forza Italia-La Civica) a 11 sedute, Stefania Pagani (Vola Senigallia) a 12 sedute, Enrico Pergolesi (Diritti al futuro) a 13 sedute e Luigi Rebecchini (Forza Italia-La Civica) complessivamente a 10 sedute; Rodolfo Piazzai (PD) a 9 sedute; Floriano Schiavoni (Lega) a 9 sedute; Ludovica Giuliani (PD) a 6 sedute; Lucia Pucci (Lega) a 4 sedute, Daniela Antonelli (Forza Italia) a 4 sedute e Chantal Bomprezzi (PD) complessivamente a 6 sedute; Massimo Montesi (Fratelli d’Italia) a 3 sedute; Davide Da Ros (Fratelli d’Italia) a 2 sedute; Margherita Angeletti (PD) a 1 seduta; Angelica Brescini (Lega) e Silvia Tomassoni (Fratelli d’Italia) non hanno partecipato ad alcuna seduta delle Commissioni.

La nota della Presidenza conclude, poi, con l’elenco complessivo degli atti presentati dai Consiglieri nel primo semestre 2023: 41 interrogazioni, 7 risoluzioni e 13 mozioni.