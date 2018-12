Il mondo del volontariato in lutto: addio a Borini amico degli ultimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Ciao Riccardo, buon cammino. Sono queste semplici parole, scritte dai volontari della Tenda di Abramo, a scolpire il dolore per la morte di Riccardo Borini, figura storica del volontariato marchigiano, scomparso ieri, a 59 anni, all’ospedale di Torrette, per un’inesorabile malattia. Dolore per una perdita atroce e consapevolezza che il cammino non finisce.Borini l ascia la moglie Rossella Papili e il figlio Alessandro di 11 anni. Attualmente era coordinatore d’ambito per i servizi sociali e sanitari del territorio di Fano. Ruolo in cui era molto preparato e dove poteva esprimere tutta la sua profonda conoscenza. Ha lavorato, come project manager, nelle più importanti istituzioni sociali delle Marche: alla Comunità Internazionale Capodarco; all’associazione Free Woman di Ancona; alla Tenda di Abramo di falconara che contribuì a fondare nel 1990. Con la sua scomparsa, molte comunità perdono una persona fantastica: un uomo preparato, attento ai bisogni del territorio, capace di fare rete e forte sostenitore del lavoro di comunità. Falconara perde un volontario, un uomo da sempre al servizio degli ultimi, promotore e fondatore di diverse realtà sociali.