Fugge di casa a 17 anni: ritrovato grazie a smartphone e social

GROTTAMMARE - Lo cercavano da 24 ore e a trovarlo sono stati i carabinieri di Grottammare. È finita bene la vicenda che ha tenuto in molti con il fiato sospeso e relativa alla scomparsa di un diciassettenne di origini tunisine che vive con il padre a Jesi. Del ragazzo, infatti, non si avevano notizie da giovedì. Affidato al padre con il quale condivideva un appartamento, il giovane aveva deciso di rendersi indipendente allontanandosi da casa senza fare ritorno. Il padre ha subito dato l’allarme denunciando la scomparsa del minore ai carabinieri che hanno attivato le ricerche. Sono stati contattati gli amici del ragazzo e tenuti sotto controllo i social network ed è stato proprio attraverso una serie di indizi agganciati sul web che i militari hanno potuto circoscrivere le ricerca alla fascia costiera del Sud delle Marche.Attraverso il controllo delle celle telefoniche agganciate dal suo smartphone è arrivata la conferma che il giovane si trovasse proprio in Riviera. Così la segnalazione è stata inviata alla compagnia dei carabinieri di San Benedetto che ha a sua volta diramato le informazioni sul diciassettenne a tutte le stazioni. Alla fine sono stati i carabinieri della stazione di Grottammare, al comando del maresciallo Domenico Princigalli, a rintracciarlo.