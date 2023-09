FALCONARA - Domani, in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione degli avvoltoi, al Parco Zoo Falconara i grifoni saranno i protagonisti di speciali iniziative. Nel reparto a loro dedicato è in programma un doppio appuntamento con “La biologa racconta…”, il primo alle 11 e il secondo alle 16. Sarà un’occasione per conoscere questo animale, comprendere la sua rilevanza in natura e capire quanto è importante rispettarlo. Alla fine delle attività, in ricordo di questa ricorrenza, i partecipanti riceveranno una cartolina da portare a casa con un grifone da colorare.

L'evento

La Giornata internazionale degli avvoltoi si celebra il primo sabato di settembre di ogni anno per accrescere la consapevolezza e far comprendere l’importanza della conservazione di questi grandi uccelli rapaci, in molte aree a rischio di estinzione. La loro sopravvivenza è minacciata da bracconaggio, intossicazione alimentare (causata dall’assunzione di piombo e di altre sostanze tossiche presenti nelle carcasse di cui si cibano), caccia illegale dovuta a false leggende e disturbo nei siti di nidificazione. Il grifone è una specie di avvoltoio, può pesare dai 6 ai 12 kg circa ed è alto tra gli 80 e i 100 cm. La sua apertura alare può arrivare fino a 280 cm ed ha un’ottima vista. Il giardino zoologico marchigiano ospita 5 esemplari, ben visibili grazie alla voliera walk-in che permette ai visitatori di immergersi nel loro mondo e di osservare da vicino i rapaci. Sul fronte degli eventi, anche a settembre proseguono gli incontri con lo staff didattico-scientifico. Ogni domenica alle 11 tante curiosità sulla famiglia okapi; alle 16 appuntamento con grifoni per scoprire qual è il loro cibo preferito e alle 17 tutti a conoscere l’ippopotamo Pippo. A partire dalle 14 l’Angolo Casa Natura aspetta i più piccoli con il trucca-bimbi per trasformarli in simpatici animali. Nel mese di settembre il Parco Zoo è aperto tutti i giorni: fino al 10 dalle 9 alle 19,30; dall’11 al 30 dalle 10 alle 18,30.