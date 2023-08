Falconara, grosso albero piegato dalle raffiche di vento si appoggia pericolosamente su una casa: strada chiusa, i vigili del fuoco lo devono abbattere. Il video

FALCONARA - Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 13 circa in via Cipriani a Falconara Marittima per abbattere un albero di grosse dimensioni che a causa del vento forte di ieri, si era pericolosamente inclinato appoggiandosi da un lato sulle pareti di un edificio.

Strada chiusa al traffico

La squadra di Ancona in collaborazione con l’autoscala ha provveduto a tagliare completamente la pianta ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale che ha dovuto chiudere il traffico per far si che i Vigili del Fuoco potessero lavorare in totale sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.