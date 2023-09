ANCONA «La Penisola deve essere un obiettivo strategico, la linea di sviluppo del porto. Se vogliamo che sia competitivo e attrattivo, va messo nelle condizioni di avere infrastrutture che non abbiano impatto sula città e che tengano allo sostenibilità ambientale». La rotta dello scalo dorico tracciata dal governatore Francesco Acquaroli. Ieri, a margine della presentazione dei lavori che porteranno all’elettrificazione di sei banchine, è tornato a benedire il progetto da quasi 300 milioni che consentirebbe - non prima di dieci anni - di avere un’area lunga 400 metri dove spostare i traghetti in arrivo al porto antico e recuperare spazi per il waterfront cittadino.



L’obiettivo



Ormai è chiaro: l’idea di destinare le grani navi al Molo Clementino è superata. Il futuro passa dalla Penisola, considerando anche un percorso di intermodalità tra le infrastrutture regionali. «Per essere competiti tra 15 anni - dice Acquaroli - bisogna avere oggi avere una soluzione forte e recuperare il gap perduto. E la Penisola creerebbe gli spazi necessari a garantire uno sviluppo per tutto il territorio», perché consentirebbe al porto di «candidarsi a livello nazionale e internazionale come polo intermodale del medio Adriatico».



La svolta green



Frattanto che il progetto possa prendere forma, il porto non può rimanere fermo. Ed ecco, allora, l’investimento da 7 milioni che entro giugno 2026 dovrà portare all’elettrificazione di sei banchine, destinate agli ormeggi dei traghetti passeggeri che servono la Grecia, la Croazia e l’Albania. La svolta green porterà al 33% in meno di emissioni inquinanti. E verrà ridotto anche l’impatto acustico. La stima della potenza prevista per l’alimentazione del sistema nel suo complesso è di 9 MW: contemporaneamente potranno servirsi dell’energia elettrica tre grandi navi, due di medie dimensioni. Il bando per realizzare il progetto è in pubblicazione, la presentazione delle offerte entro il 6 novembre. L’elettrificazione delle banchine, anche se in misura minore, toccherà anche i porti di San Benedetto e Pesaro (investimento complessivo da un milione).

Per il governatore Acquaroli, l’intervento di cold ironing ha una «valenza strategica fondamentale perché realizza quella sintesi sinergica che consente la coesistenza tra le potenzialità produttive del porto e la città di Ancona, in chiave sostenibile».



Le sfide



Il presidente dell’Authority Vincenzo Garofalo ha sottolineato che «tutte le azioni messe in atto dall’Adsp del Mare adriatico centrale, sono dirette a rendere il porto sempre più efficiente, competitivo, aggiornato ai tempi e al quale non possono sfuggire le occasioni di sviluppo del territorio».

Le parole del sindaco dorico Daniele Silvetti: «Quello dell’elettrificazione è un progetto tanto atteso quanto auspicato, da qui parte il porto del futuro. Lo vogliamo competitivo, aperto ai traffici e alle nuove sfide. E questo è solo l’inizio». Accanto al primo cittadino c’era Giacomo Bugaro, scelto come membro del Comitato di gestione dello scalo in quota Comune.