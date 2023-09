Nell'anniversario dell'alluvione, l'anconetano si risveglia sotto le forti piogge: ma sole e caldo torneranno presto

ANCONA Nel giorno dell'anniversario della terribile alluvione che colpì l'entroterra anconetano nel 2022, Ancona e la sua provincia, al pari di Pesaro, si sono svegliate sotto forti piogge. Tanti disagi nelle strade (complici le scuole e il maggior numero di macchine utilizzate a causa del meteo) soprattutto nelle prime ore del mattino di oggi, 15 settembre. La situazione, come a Pesaro, è comunque via via rientrata fino a lasciare spazio al sole nelle prime ore del pomeriggio.

Il meteo

Seguendo le previsioni, ad Ancona si toccano comunque i 22 gradi, sole e caldo dovrebbero tornare nel giro di poche ore visto che, nel weekend e per la prossima settimana, il meteo si presenterà soleggiato con minime di 20 e massime di 29 gradi.

Le previsioni

Per domani sabato 16 settembre previsto cielo irregolarmente nuvoloso con progressiva diminuzione della copertura nuvolosa lungo le zone basso collinari e costiere mentre nelle zone collinari e montane nel pomeriggio saranno presenti nubi cumuliformi in dissolvimento in serata.

Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi nelle zone collinari e montane in esaurimento dalla serata

Per domenica 17 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della copertura nel pomeriggio solo sulle vette appenniniche. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali solo nel settore montano meridionale. Sulla costa tempo bello nonostante venti di brezza tesa sud occidentali in rotazione (ma il mare sarà comunque poco mosso). Temperature in rialzo: 30 gradi di massima previsti ad Ascoli, 28 ad Ancona, Macerata e Pesaro.