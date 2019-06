Frena per non investire un cane: anziano cade portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Brutta caduta per un anziano ieri sera, scivolato dallo scooter per schivare un cane sbucato all’improvviso. E’ accaduto poco dopo le 22 a Passo Ripe di Trecastelli. Il 76enne stava transitando con lo scooter quando si è trovato di fronte un cane. Per non investirlo ha frenato di colpo finendo però per sbilanciarsi e cadere sull’asfalto. Alcuni passanti, vicino c’era infatti un bar, hanno chiamato il 118 vedendo che si era fatto parecchio male. Sul posto è arrivata un’ambulanza da Senigallia con un codice rosso per la dinamica, declassato a giallo in ospedale.