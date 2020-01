Ladri senza scrupoli anche con i proprietari in casa: svaligiati quattro appartamenti

FILOTTRANO - Raid dei ladri nel tardo pomeriggio di martedì: a Filottrano hanno colpito in quattro abitazioni, anche con le persone all’interno. In via De Gasperi 20 i banditi hanno forzato il portone della palazzina. E, approfittando dell’assenza dei proprietari dell’appartamento al secondo piano, fuori per lavoro, hanno messo tutto a soqquadro e spaccato i mobili, scappando con alcune centinaia di euro.

I ladri hanno anche tentato di entrare nell’appartamento al primo piano, ma non ci sono riusciti. Altri furti sono avvenuti in via San Lorenzo 1 e in via Gaggetta 15, dove i banditi sono entrati in casa mentre la famiglia stava cenando: sono riusciti a scappare con monili in oro. Un altro colpo anche in via della Libertà. Il ladro, sentendo aprire la porta, è scappato dal retro saltando dal terrazzo (circa 4 metri): in cortile erano impresse le impronte profonde del salto. Spariti un portafogli con 100 euro, una borsa e un po’ di bigiotteria, oltre alle chiavi dell’auto, di cui ora i proprietari cambieranno la serratura. Indagano i carabinieri.

